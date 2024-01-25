Из-за непогоды в трех областях Украины обесточены 45 населенных пунктов

Из-за непогоды в Украине обесточены 45 населенных пунктов в трех областях – Закарпатской, Львовской и Кировоградской. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.



«На Закарпатье без электроснабжения 25 населенных пунктов (более 7,3 тысячи потребителей), во Львовской области – 17 населенных пунктов (1700 потребителей), в Кировоградской области – 400 потребителей в трех населенных пунктах», – говорится в сообщении.



В Харькове энергетики продолжают устранять последствия обстрелов РФ, произошедших 22 января. Напряжение подали на щитовые шести пятиэтажных домов.



Остаются обесточенными более 700 потребителей. Вопрос о подключении непосредственно квартир будет решаться с учетом технических требований для подключения.



За прошедшие сутки в Харьковской области заживили почти 2 тысячи точек учета. На утро остаются обесточенными более 16,4 тысяч потребителей.



Также есть информация об обстрелах ряда населенных пунктов – предварительно без напряжения осталось почти 2 тысячи потребителей.



Напомним, ранее стало известно, что с 15 по 23 января энергетики «ДТЭК» вернули свет более 24 тысячам жителям Донецкой области.