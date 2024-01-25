Через негоду у трьох областях України знеструмлено 45 населених пунктів

Через негоду в Україні знеструмлено 45 населених пунктів у трьох областях – Закарпатській, Львівській та Кіровоградській. Про це повідомляє пресслужба Міненерго.



«На Закарпатті без електропостачання 25 населених пунктів (понад 7,3 тисячі споживачів), у Львівській області – 17 населених пунктів (1700 споживачів), у Кіровоградській області – 400 споживачів у трьох населених пунктах», – йдеться у повідомленні.



У Харкові енергетики продовжують усувати наслідки обстрілів РФ, які сталися 22 січня. Напругу подали на щитові шести п'ятиповерхових будинків.



Залишаються знеструмленими понад 700 споживачів. Питання про підключення квартир безпосередньо вирішуватиметься з урахуванням технічних вимог для підключення.



Минулої доби в Харківській області загоїли майже 2 тисячі точок обліку. На ранок залишаються знеструмленими понад 16,4 тисячі споживачів.



Також є інформація про обстріл низки населених пунктів – попередньо без напруги залишилося майже 2 тисячі споживачів.



Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 15 по 23 січня енергетики «ДТЕК» повернули світ понад 24 тисячам мешканців Донецької області.