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Украина может продлить транзит российского газа в ЕС и после 2024 года — Bloomberg

25 января 2024, 12:59

Украина может продлить транзит российского газа в ЕС и после 2024 года — Bloomberg

Украина может не остановить экспорт газа из России в Европу по своей газотранспортной системе после 31 декабря 2024 года, когда истекает срок действия транзитного контракта между Москвой и Киевом. О такой возможности заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем, пишет агентство Bloomberg.

«Возникла договоренность о том, что транзит российского газа через Украину, вероятно, продолжится, и это хорошая новость. То есть мы в Словакии также сможем продолжить транзит этого газа, что также пойдет на пользу Австрии и Италии», — сказал он.

В то же время в пресс-службе украинского премьер-министра опровергли слова словацкого чиновника и отметили, что позиция Украины в вопросе транзита российского газа остается неизменной.

«Позиция украинской стороны однозначная: срок транзитного контракта истекает в конце года, мы не собираемся разговаривать с россиянами и продлевать контракт. Именно это украинский премьер сказал своему словацкому коллеге», — сказано в сообщении.

Отмечается, что украинская газотранспортная система остается основным транзитным маршрута для поставок российского газа в страны Европы даже после того, как объем поставок с мая 2022 года снизился на 40% от контрактного объема.

«Существует реальный риск того, что "Газпром" сохранит поставки желающим покупателям из Европейского Союза, резервируя краткосрочные мощности в Украине — вариант, который российская компания может использовать через аукционы», — пишут журналисты.

Пятилетний контракт на транзит российского газа через Украину, как упоминалось выше, истекает в конце 2024 года. За это время российский "Газпром" обязан прокачать 225 миллиардов кубометров газа, в том числе 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров каждый следующий год.

Напомним, Словакия не будет блокировать выделение 50 млрд евро Украине от ЕС. К такой договоренности, помимо других, пришли глава Кабмина Денис Шмыгаль и его словацкий коллега Роберт Фицо по итогам встречи в Ужгороде. 

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