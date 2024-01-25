Україна може продовжити транзит російського газу до ЄС і після 2024 року — Bloomberg

Україна може не зупинити експорт газу з Росії до Європи своєю газотранспортною системою після 31 грудня 2024 року, коли спливає термін дії транзитного контракту між Москвою та Києвом. Про таку нагоду заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо після зустрічі з українським прем'єром Денисом Шмигалем, пише агентство Bloomberg.

«Виникла домовленість про те, що транзит російського газу через Україну, ймовірно, продовжиться, і це є гарна новина. Тобто ми в Словаччині також зможемо продовжити транзит цього газу, що також піде на користь Австрії та Італії», — сказав він.

Водночас у пресслужбі українського прем'єр-міністра спростували слова словацького чиновника та зазначили, що позиція України щодо транзиту російського газу залишається незмінною.

«Позиція української сторони однозначна: термін транзитного контракту спливає наприкінці року, ми не збираємося розмовляти з росіянами та продовжувати контракт. Саме це український прем'єр сказав своєму словацькому колезі», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українська газотранспортна система залишається основним транзитним маршрутом для постачання російського газу до країн Європи навіть після того, як обсяг постачання з травня 2022 року знизився на 40% від контрактного обсягу.

«Існує реальний ризик того, що "Газпром" збереже постачання бажаючим покупцям з Європейського Союзу, резервуючи короткострокові потужності в Україні — варіант, який російська компанія може використати через аукціони», — пишуть журналісти.

П'ятирічний контракт на транзит російського газу через Україну, як згадувалося вище, спливає наприкінці 2024 року. За цей час російський "Газпром" зобов'язаний прокачати 225 мільярдів кубометрів газу, у тому числі 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів кожного наступного року.

Нагадаємо, Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова Кабміну Денис Шмигаль та його словацький колега Роберт Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.