Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации

24 января 2024, 12:45

В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации

После российской оккупации население Мариуполя сократилось вдвое. Фото: Мариупольский городской совет После российской оккупации население Мариуполя сократилось вдвое. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе заявили, что население города составляет 240 тысяч человек. Вдвое меньше, чем было. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

«Псевдомэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в настоящее время в оккупированном городе проживает 240 тысяч человек. Он выдал это за достижение оккупантов. Правда, забыл отметить, что до полномасштабного вторжения россиян в городе проживало более 540 тысяч человек. Здесь они строили счастливое будущее до прихода русских оккупантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мариуполь до оккупации был полумиллионным городом, куда с каждым годом приезжало все больше молодежи. 

В горсовете заявили, что сейчас мариупольцев в городе осталось около 90 тысяч человек, большинство — это пожилые люди. 

«Чтобы наполнить город населением, поддерживающим оккупантов, в Мариуполь завозят мигрантов из депрессивных районов России. Они с собой привозят и свои семьи. Именно таким образом, захватчики пытаются русифицировать наш украинский город», — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты построили новый ипотечный дом, но мариупольцам квартиры в нем не дают.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Другое
Население Оккупация Мариуполь

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
09:40
Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться
09:35
Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
08:50
В Донецке без отопления остались 724 дома
23:20
Жители оккупированной Макеевки жалуются на бродячих собак
23:01
Донецк, Луганск и не только: Главные события 23 января
21:30
«ДНР» назвала количество погибших и раненых человек за день
20:55
В Донецке и Макеевке все еще остаются проблемы с теплом и светом: отключены котельные и ТЭС
19:05
Гуманитарную помощь для российских военных отправили на свалку в оккупации
18:00
Украинский музыкант Бардаш получил паспорт РФ в оккупированном Луганске
18:00
Харьков: из-за обстрела полностью разрушен подъезд многоэтажки, известно о 8 погибших и более 50 раненых
17:12
В оккупированной части Херсонской области ради получения загранпаспорта придется пройти мобилизацию
16:45
Лента о Мариуполе номинирована на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм»
15:23
В оккупированном Мариуполе снова отключили отопление
14:47
В оккупированном Луганске будут судить педофила: ему грозит пожизненное заключение
13:59
В оккупированном Мариуполе растет число больных COVID-19
12:36
В оккупированных Донецке и Ясиноватой в результате обстрелов есть жертвы
все новости
15:42
Евросоюз вряд ли согласится конфисковать замороженные российские активы — Reuters
15:25
В Днепропетровской области сбили две ракеты Х-59
15:03
Число жертв в результате обстрелов Харькова увеличилось
14:55
Словакия поддержит выделение Украине 50 млрд евро со стороны ЕС
14:43
В Павлограде из-за атаки РФ 23 января погибла уроженка Луганской области
14:20
Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
13:15
Координационный штаб призвал воздержаться от распространения непроверенной информации о крушении самолета в РФ
12:45
В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации
11:59
Аналитики ISW рассказали о главной цели последней массированной атаки РФ
11:59
РФ утром обстреляла Авдеевку из артиллерии и «Градов»
11:27
В Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76
11:08
В Челябинской области РФ вспыхнул крупный пожар на фабрике: все сгорело дотла
10:58
В Покровске «Врачи без границ» помогут развертывать мобильные клиники
10:30
Житель Мирнограда помогал россиянам обстреливать районы ВСУ под Авдеевкой
10:17
ВСУ уничтожили почти 400 оккупантов и 200 дронов на Таврическом направлении
09:50
Германия передаст Украине вертолеты Sea King Mk41
09:40
Подтопление поселков на Луганщине: ситуация может ухудшиться
09:35
Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
все новости
ВИДЕО
Спасатели продолжают работы в Харькове. Фото: ГСЧС Спасатели возобновили работы в разрушенной пятиэтажке Харькова
24 января, 14:20
Упал Ил-76 в Белгородской области. Фото: кадр из видео В Белгородской области упал российский военный самолет Ил-76
24 января, 11:27
Российские военные вели обстрел с автовышки в жилом квартале на Донбассе. Скриншот видео Войска РФ стреляли из жилого квартала на Донбассе, используя гражданскую автовышку
24 января, 09:35
На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске. Фото: Вадим Лях На базе семи укрытий создадут образовательные центры для детей всех возрастов в Славянске
23 января, 16:56
Спасатели достают людей из-под завалов в Харькове. Фото: кадр из видео В ГСЧС показали момент спасения человека из-под завалов харьковской многоэтажки
23 января, 14:33
Бойцы «Ахмата» и российские солдаты едва не перестреляли друг друга. Кадр из видео Бойцы «Ахмата» и российские солдаты на блокпосту едва не перестреляли друг друга
22 января, 13:58
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама