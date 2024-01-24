В Мариуполе сейчас проживает вдвое меньше людей, чем до оккупации

После российской оккупации население Мариуполя сократилось вдвое. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе заявили, что население города составляет 240 тысяч человек. Вдвое меньше, чем было. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

«Псевдомэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что в настоящее время в оккупированном городе проживает 240 тысяч человек. Он выдал это за достижение оккупантов. Правда, забыл отметить, что до полномасштабного вторжения россиян в городе проживало более 540 тысяч человек. Здесь они строили счастливое будущее до прихода русских оккупантов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мариуполь до оккупации был полумиллионным городом, куда с каждым годом приезжало все больше молодежи.

В горсовете заявили, что сейчас мариупольцев в городе осталось около 90 тысяч человек, большинство — это пожилые люди.

«Чтобы наполнить город населением, поддерживающим оккупантов, в Мариуполь завозят мигрантов из депрессивных районов России. Они с собой привозят и свои семьи. Именно таким образом, захватчики пытаются русифицировать наш украинский город», — сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты построили новый ипотечный дом, но мариупольцам квартиры в нем не дают.