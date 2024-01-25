Маріуполь хочуть перетворити на військову базу — Вадим Бойченко

Окупанти продовжують нарощувати сили у Маріуполі та навколо міста. Поповнюють військові бази та прокладають залізницю, яка б з'єднувала місто з російським Ростовом-на-Дону. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

Як зазначається у повідомленні, російські загарбники також заявили про плани відкриття у Маріуполі до кінця 2024 року філії Нахімовського військово-морського училища, де планується готувати 560 військових.

«Будівлю зводять у Приморському районі міста. Там вже зробили «головне» — цитати російського диктатора Путіна», — йдеться у повідомленні міської ради.

«Окупанти намагаються перетворити Маріуполь на військову базу. Адже місто залишається важливим логістичним пунктом загарбників. Постійно фіксуємо перекидання техніки, а тепер прискореними темпами зводять військове училище. При цьому місто русифікується, адже так званих «студентів» набиратимуть з просторів Росії», — повідомляє мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що у Маріуполі нині проживає вдвічі менше людей, ніж до окупації.