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РФ официально обвиняет Украину в сбитии Ил-76 из зенитной ракеты

25 января 2024, 19:10

РФ официально обвиняет Украину в сбитии Ил-76 из зенитной ракеты

По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области российские силовики расследуют уголовное дело о теракте.  

В сообщении Следственного комитета РФ указано, что на борту военно-транспортного самолета 24 января находились «6 членов экипажа, сотрудники военной полиции и более 60 пленных украинских военнослужащих». Все они погибли, утверждают в Москве.

«В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагментированные останки людей, бортовые самописцы воздушного судна, которые направлены на расшифровку. По изъятым фрагментам фюзеляжа и другим вещественным доказательствам назначены экспертизы. Допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, осмотр места происшествия продолжается», — заявили в СК РФ.

Также российские силовики пришли к предварительному выводу, что воздушное судно «подверглось атаке зенитной ракетой с территории Украины».

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24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.

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