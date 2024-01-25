РФ офіційно звинувачує Україну в збитті Іл-76 із зенітної ракети

За фактом аварії літака Іл-76 у Білгородській області російські силовики розслідують кримінальну справу про теракт.



У повідомленні Слідчого комітету РФ зазначено, що на борту військово-транспортного літака 24 січня перебували «6 членів екіпажу, співробітники військової поліції та понад 60 полонених українських військовослужбовців». Усі вони загинули, стверджують у Москві.



«Під час огляду місця події виявлено фрагментовані останки людей, бортові самописці повітряного судна, які спрямовані на розшифровку. За вилученими фрагментами фюзеляжу та іншими речовими доказами призначено експертизу. Допитуються свідки та очевидці події, огляд місця події триває», — заявили в СК РФ.



Також російські силовики дійшли попереднього висновку, що повітряне судно «зазнало атаки зенітною ракетою з території України».

24 січня у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. При цьому в Росії стверджують, що нібито в літаку перебували 65 полонених українських військових, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих. Росіяни звинувачують Україну у збиванні літака.

У ГУР Міноборони підтвердили, що вчора справді мав відбутися обмін. Але заяву про те, що у літаку перебували українські військовополонені, у розвідці не підтверджують.

Президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.