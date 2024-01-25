Ждем списки украинских военнопленных от официальных органов РФ, а не от пропаганды — Юсов о крушении Ил-76

В Главном управлении разведки Минобороны Украины не комментируют российские заявления о списке военнопленных, которые якобы находились на борту сбитого самолета Ил-76 в Белгородской области. В ведомстве предлагают дождаться официальных данных, которые будут подготовлены и опубликованы.



Как подчеркнул представитель ГУР Андрей Юсов, Москва официально через соответствующие органы не публикует списки военнопленных, которых должны были обменять 24 января. Информацию намеренно публично вбрасывает российская пропаганда, отметил он.



«В Украине официальную информацию сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными и официальные должностные лица, в частности уполномоченный по делам человека Верховной Рады. Что мы имеем со стороны государства-агрессора? Пропагандисты, Симоньян, Шарий и так далее освещают, показывают якобы те или иные списки», — сказал он в эфире телемарафона.



Отвечая на уточняющий вопрос, совпадают ли украинские списки с теми, что распространяет пропаганда РФ, в ГУР сказали: «Комментировать ту информацию, которую намеренно вбрасывает российская пропаганда публично — это означает участвовать в реализации их операции. И когда будут официально сообщены такие списки, конечно, будут и официальные комментарии».



Юсов также предположил, что на борту упавшего самолета могли быть и ракеты, и люди.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.