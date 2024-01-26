Несмотря на санкции, Россия в прошлом году получила из США и Европы чипы более чем на 1 млрд долларов — СМИ

За 2023 год Россия, несмотря на санкции, смогла импортировать высокотехнологичные чипы американского и европейского производства на миллиард долларов. Об этом сообщило, со ссылкой на закрытую таможенную статистику России, агентство Bloomberg.

Из документов, которые добыло агентство, следует, что общая стоимость импортированных Россией полупроводников и интегральных схем за год составила 1,7 млрд долларов, и больше половины из них пришлось на продукцию компаний из США и Евросоюза.

Агентство отмечает, что свидетельств нарушениям этими компаниями режима санкций нет: подсанкционную электронику россияне возят обманным путем через третьи страны. Затем большая часть этих высокотехнологичных компонентов оказывается в изделиях российской военной промышленности.

О том, что Россия продолжает закупать подсанкционную электронику через третьи страны, и о необходимости перекрывать эти каналы постоянно говорят официальные лица и Украины, и стран-союзниц.

Ранее сообщалось, как, несмотря на запреты, России удается обходить санкции с помощью соседних стран.