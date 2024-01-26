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Незважаючи на санкції, Росія минулого року отримала із США та Європи чіпи більш ніж на 1 млрд доларів — ЗМІ

26 січня 2024, 10:48

Незважаючи на санкції, Росія минулого року отримала із США та Європи чіпи більш ніж на 1 млрд доларів — ЗМІ

За 2023 Росія, незважаючи на санкції, змогла імпортувати високотехнологічні чіпи американського та європейського виробництва на мільярд доларів. Про це повідомило, із посиланням на закриту митну статистику Росії, агентство Bloomberg.

З документів, які видобуло агентство, випливає, що загальна вартість імпортованих Росією напівпровідників та інтегральних схем за рік склала 1,7 млрд доларів, і більше половини з них припало на продукцію компаній із США та Євросоюзу.

Агентство зазначає, що свідчень про порушення цими компаніями режиму санкцій немає: підсанкційну електроніку росіяни ввозять обманним шляхом через треті країни. Потім більшість цих високотехнологічних компонентів перебувають у виробах російської військової промисловості.

Про те, що Росія продовжує закуповувати підсанкційну електроніку через треті країни, і необхідність перекривати ці канали постійно говорять офіційні особи і України, і країн-союзниць.

Раніше повідомлялося, як попри заборони Росії вдається обходити санкції за допомогою сусідніх країн.

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