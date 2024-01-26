В некоторых воинских частях проблемы с поставками продуктов: Минобороны продолжает проверки

Необъявленные проверки поставщиков питания Министерства обороны продолжаются, обнаружены проблемы с поставками своевременных и качественных продуктов в воинские части на юго-востоке страны. Об этом рассказали в Минобороны.



Заместитель Министра обороны Виталий Половенко проинспектировал поставки продуктов в воинские части на юго-востоке страны.



«Ситуация повторяется. Некоторые компании, с которыми мы заключили договоры в конце 2023 года, не могут справиться со своими обязанностями. Речь идет о поставках, во-первых, качественных продуктов, во-вторых, своевременных поставок», – заметил Виталий Половенко.



Чтобы такая ситуация не повторялась, в будущем закупки будет проводить ГП «Государственный оператор тыла». Поэтому информация по таким проверкам будет передаваться в ГОТ, потому что в будущем они будут проводить торги на питание.



По словам Половенко, каждый новый поставщик должен быть готов к оперативности. По результатам предварительной поездки Министерство обороны сменило поставщика некоторым воинским частям.



Напомним, год назад стало известно, что Минобороны закупает продукты для ВСУ по завышенным ценам.



Позже экс-министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для украинской армии по завышенным ценам.



Он связал появление публикации в СМИ с попыткой подрыва доверия к Минобороны накануне заседания Рамштайн-8.



Однако, как выяснилось, Минобороны Украины покупало продукты для питания армии по ценам значительно выше закупочных, по которым идентичные продукты приобретает Государственная пограничная служба Украины.