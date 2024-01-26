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У деяких військових частинах проблеми з постачанням продуктів: Міноборони продовжує перевірки

26 січня 2024, 11:44

У деяких військових частинах проблеми з постачанням продуктів: Міноборони продовжує перевірки

Неоголошені перевірки постачальників харчування Міністерства оборони продовжуються, виявлено проблеми з постачанням своєчасних та якісних продуктів у військових частинах на південному сході країни. Про це розповіли у Міноборони.

Заступник Міністра оборони Віталій Половенко проінспектував постачання продуктів до військових частин на південному сході країни.

«Ситуація повторюється. Деякі компанії, з якими ми уклали договори наприкінці 2023 року, не можуть впоратися зі своїми обов'язками. Йдеться про постачання, по-перше, якісних продуктів, по-друге, своєчасне постачання», – зауважив Віталій Половенко.

Щоб така ситуація не повторювалася, у майбутньому закупівлі проводитиме ДП «Державний оператор тилу». Тому інформація щодо таких перевірок передаватиметься до ДОТу, бо в майбутньому вони проводитимуть торги на харчування.

За словами Половенка, кожен новий постачальник має бути готовим до оперативності. За результатами попередньої поїздки Міністерство оборони змінило постачальника на деякі військові частини.

Нагадаємо, рік тому стало відомо, що Міноборони закуповує продукти для ЗСУ за завищеними цінами.

Пізніше ексміністр оборони України Олексій Резніков спростував інформацію щодо закупівлі продовольства для української армії за завищеними цінами.

Він пов'язав появу публікації у ЗМІ зі спробою підриву довіри до Міноборони напередодні засідання Рамштайн-8.

Однак, як з'ясувалося, Міноборони України купувало продукти для харчування армії за цінами значно вищими ніж за цінами, за якими продукти купує Державна прикордонна служба України.

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