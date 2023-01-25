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Продукты для Минобороны Украины закупаются существенно дороже, чем такие же для ГПСУ — СМИ

25 января 2023, 12:27

Продукты для Минобороны Украины закупаются существенно дороже, чем такие же для ГПСУ — СМИ

Минобороны Украины покупает продукты для питания армии по ценам, которые значительно выше закупочных цен, по которым идентичные продукты приобретает Государственная пограничная служба Украины. Расследование опубликовал журналист Юрий Николов.

На основе отчетности двух ведомств журналист провел анализ и выяснил, что куриные окорочка МО закупает по 120 грн/кг, а ГПСУ по 51-78 грн/кг; картофель для МО стоит 22 грн/кг и 6,90 для ГПСУ; капуста закупает Минобороны по 30 грн/кг, а ГПСУ по 9,93-17,00 грн.

Также отличие в ценах есть и на другие продукты:

  • свекла: 25 грн/кг в МО и 6,00-13,50 в ГПСУ;
  • лук: 42 грн/кг в МО и 17,00-26,00 в ГПСУ;
  • гречка: 83 грн/кг в МО и 53,10-56,20 в ГПСУ;
  • масло: 109 грн/кг в МО и 58,69 в ГПСУ.
  • Яйца: 17 грн/шт в МО и 5,10-6,60 грн/шт в ГПСУ.

«Эти ребята воюют в соседних окопах, и уверены, что едят они одинаково. Но закупочные цены оказались разными. При этом все цены пограничников в полтора раза меньше магазинных. Ибо в оптовых военных поставках нет магазинных наценок. Нет маркетинговых выплат за полочку. И там так же в цену товара зашита стоимость доставки из продуктовой базы в военный склад, как и при доставке из продуктовой базы в магазин», – написал Юрий Николов.

В субботу издание ZN.ua выпустило расследование, в котором утверждается, что Минобороны Украины закупает продукты для военнослужащих в 2-3 раза дороже, чем в розничных магазинах.

22 января в Минобороны опубликовали заявление, в котором назвали манипулятивной информацию о закупке продовольствия по завышенным ценам и сообщили о проведении проверки.

В НАБУ сообщили, что вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой расследуют возможные злоупотребления Минобороны при покупке продуктов для военных. Следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд гривен.

24 января заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов подал в отставку на фоне скандала с закупками продуктов для ВСУ.

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