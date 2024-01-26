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Оккупанты усилили наступательные действия на Таврическом направлении

26 января 2024, 11:57

Оккупанты усилили наступательные действия на Таврическом направлении

На Таврическом направлении россияне усилили наступательные и штурмовые действия. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия», бригадный генерал ВСУ.

«Российские оккупанты увеличили количество наступательных и штурмовых действий», — написал он.

Как отмечается, в операционной зоне ОСУВ «Таврия» захватчики нанесли 10 авиационных ударов, провели 50 боевых столкновений и совершили 624 артобстрела.

По словам Тарнавского, общие потери россиян за прошедшие сутки составили 480 человек и 23 единицы военной техники. В частности, 2 танка, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов противника. Нейтрализовано или уничтожено 161 БпЛА разных типов. 

Напомним, оккупационная армия РФ уже текущим летом может начать масштабное наступление. Главными целями Кремля является полный захват Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях. 

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