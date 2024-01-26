Окупанти посилили наступальні та штурмові дії на Таврійському напрямі

На Таврійському напрямі росіяни посилили наступальні та штурмові дії. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія», бригадний генерал ЗСУ Олександр Тарнавський.



«Російські окупанти збільшили кількість наступальних і штурмових дій», — написав він.



Як зазначається, в операційній зоні ЗСУВ «Таврія» загарбники завдали 10 авіаційних ударів, провели 50 бойових зіткнень та здійснили 624 артобстріли.



За словами Тарнавського, загальні втрати росіян минулої доби склали 480 осіб і 23 одиниці військової техніки. Зокрема, 2 танки, 7 ББМ, 6 артсистем, 5 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів противника. Нейтралізовано чи знищено 161 БпЛА різних типів.



Нагадаємо, окупаційна армія РФ вже цього літа може розпочати масштабний наступ. Головними цілями Кремля є повне захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей.