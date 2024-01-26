Украина вернула тела 77 погибших военнослужащих

На подконтрольную территорию Украины сегодня, 26 января, возвращены тела (останки) 77 защитников Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



Работа по подготовке к репатриационному мероприятию велась длительное время. Возвращением тел военных занимались Координационный штаб по обращению с военнопленными, СБУ, МВД, ВСУ, управление ГСЧС в Сумской области, пограничники.



В ведомстве поблагодарили за содействие представителей Международного комитета Красного Креста.



Напомним, председатель комитета Государственной думы по обороне РФ Андрей Картаполов заявил, что обмены военнопленными с Украиной будут продолжаться, несмотря на падение самолета Ил-76 на территории Белгородской области.