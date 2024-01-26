Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Україна повернула тіла 77 загиблих військовослужбовців

26 січня 2024, 14:52

Україна повернула тіла 77 загиблих військовослужбовців

На підконтрольну територію України сьогодні, 26 січня, повернуто тіла (останки) 77 захисників України. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Робота з підготовки до репатріаційного заходу тривала тривалий час. Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники.

У відомстві подякували за сприяння представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, голова комітету Державної думи з оборони РФ Андрій Картаполов заявив , що обміни військовополоненими з Україною продовжуватимуться, незважаючи на падіння літака Іл-76 на території Білгородської області.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Події
обмін полоненими

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:45
Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»
13:55
Загарбники закрили Лисичанськ на в'їзд — ОВА
11:35
З`явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом
08:30
Російських командувачів на Донеччині замінили або звільнили — ISW
23:25
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 25 січня
19:48
Макіївка та Донецьк, як і раніше, частково без води, світла та тепла
16:57
Маріуполь хочуть перетворити на військову базу — Вадим Бойченко
14:48
В українській розвідці припускають, що на борту Іл-76, що впав, могли бути і люди, і ракети
14:25
Операція військ РФ в Авдіївці: ДРГ зайшла до «Царської охоти» по трубі
11:20
В окупованому Маріуполі закривають пункти видачі гуманітарної допомоги
09:54
Олексієво-Дружківка на Донеччині вночі зазнала російського обстрілу
09:14
Завдано удару по військовому полігону під окупованим Іловайськом — ЗМІ
08:20
Вночі окупанти атакували Україну ударними дронами та ракетами С-300
08:00
З'явилися фото наслідків нічних ударів по Одесі
23:43
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 24 січня
22:54
Частина окупованої Макіївки залишається без світла
14:05
У захопленому Старобільську проводять інтернет лише власникам паспортів РФ
13:27
На уламку ракети, що атакувала Україну, виявили напис корейською
12:45
У Маріуполі зараз мешкає вдвічі менше людей, ніж до окупації
11:59
Аналітики ISW розповіли про головну мету останньої масованої атаки РФ
усі новини
14:52
Україна повернула тіла 77 загиблих військовослужбовців
14:48
«Укрзалізниця» охоронятиме інфраструктуру за допомогою дронів
14:45
Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»
14:14
На шахтах Донеччини продовжують працювати понад 20 тисяч людей
13:55
Загарбники закрили Лисичанськ на в'їзд — ОВА
12:59
«Білі янголи» евакуювали з Торецька чотирьох людей, серед них — мати з 8-річною дитиною
12:55
ССО показали зачистку опорника на Донецькому напрямку — відео
12:40
Внаслідок ракетної атаки по Новогродівці пошкоджено житлові будинки, магазин та лікарню
12:18
На Донеччині розвантажили та розвезли 59 тонн гуманітарки
11:57
Окупанти посилили наступальні та штурмові дії на Таврійському напрямі
11:44
У деяких військових частинах проблеми з постачанням продуктів: Міноборони продовжує перевірки
11:35
Путін натякає, що готовий домовлятися з Україною — Bloomberg
11:35
З`явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом
10:48
Незважаючи на санкції, Росія минулого року отримала із США та Європи чіпи більш ніж на 1 млрд доларів — ЗМІ
10:22
На Донеччині СБУ затримала російського інформатора з Краматорська
09:59
У Харкові збільшилася кількість жертв внаслідок обстрілу РФ 23 січня
09:58
У Покровську намагаються налагодити водопостачання
09:50
Росіяни обстріляли вночі Херсон із ЗРК С-300
09:39
Подробиці нічного удару по Мирнограду: шість постраждалих, серед них — діти, є руйнування
09:20
В Україні загинули 14 найманців із Непалу, які воювали на боці РФ
усі новини
ВІДЕО
У відновлених окупантами будинках у Маріуполі є серйозні вади. Фото: ДАН Маріуполь: відновлені окупантами будинки починають руйнуватися одразу після «ремонтів»
26 січня, 14:45
Поліцейський екіпаж «Білі янголі» евакуювали з Торецька на Донеччині чотирьох цивільних. Фото: поліція «Білі янголи» евакуювали з Торецька чотирьох людей, серед них — мати з 8-річною дитиною
26 січня, 12:59
Зачистка опорника окупантів на Донецькому напрямку. Фото: кадр із відео ССО показали зачистку опорника на Донецькому напрямку — відео
26 січня, 12:55
З'явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом. Фото: кадр з відео З`явилися нові подробиці удару по полігону з російськими військовими під Іловайськом
26 січня, 11:35
«Гола вечірка» виявилася політтехнологією: Кремль відпрацьовує способи впливати на настрої росіян «Гола вечірка» виявилася політтехнологією: Кремль відпрацьовує способи впливати на настрої росіян
25 січня, 20:07
Окупанти РФ пройшли по трубі. Фото: Telegram Операція військ РФ в Авдіївці: ДРГ зайшла до «Царської охоти» по трубі
25 січня, 14:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама