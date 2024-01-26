Україна повернула тіла 77 загиблих військовослужбовців

На підконтрольну територію України сьогодні, 26 січня, повернуто тіла (останки) 77 захисників України. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.



Робота з підготовки до репатріаційного заходу тривала тривалий час. Поверненням тіл військових займалися Координаційний штаб із поводження з військовополоненими, СБУ, МВС, ЗСУ, управління ДСНС у Сумській області, прикордонники.



У відомстві подякували за сприяння представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста.



Нагадаємо, голова комітету Державної думи з оборони РФ Андрій Картаполов заявив , що обміни військовополоненими з Україною продовжуватимуться, незважаючи на падіння літака Іл-76 на території Білгородської області.