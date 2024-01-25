Российские силовики показали останки тел на месте крушения Ил-76

Следственный комитет РФ опубликовал видео с места крушения военно-транспортного самолета в районе Белгорода. На кадрах видны фрагменты, предположительно, мужских тел. На многих из них есть татуировки.



По факту крушения самолета Ил-76 в Белгородской области российские силовики расследуют уголовное дело о теракте.

Видео не рекомендовано к просмотру людям со слабой психикой.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом в России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Россияне обвиняют Украину в сбивании самолета.

В ГУР Минобороны подтвердили, что вчера действительно должен был состояться обмен. Но заявление о том, что в самолете находились украинские военнопленные, в разведке не подтверждают.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.