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В компании Yasno рассказали о процедуре отключения должников от света и газа

26 января 2024, 15:40

В компании Yasno рассказали о процедуре отключения должников от света и газа

Украинцы вскоре начнут получать оповещения о задолженности перед компанией Yasno, поставщиком газа и электроэнергии. Если они не рассчитаются с долгом в течение 10 дней, то им отключат предоставление услуг. О процедуре работы с должниками и возможном наказании говорится в объяснении пресс-службы компании, опубликованном на портале «Украинские новости».

Пресс-служба Yasno сообщила, что по состоянию на конец января 2024 года жители Киева и Днепропетровской области задолжали более 1,2 млрд грн.

Компания запустила специальную процедуру, чтобы получить причитающиеся ей средства, поскольку мораторий правительства на такие действия отменен, начиная с января 2024 года.

Чтобы получить деньги за электроэнергию и газ, предоставленные потребителям, компания будет действовать по такой процедуре: должники получат бумажные письма, в которых им сообщают о наличии долга и о необходимости его как можно быстрее оплатить; срок для оплаты долга — 10 дней со дня получения уведомления; если средства не будут оплачены, то работники компании отключат предоставление коммунальных услуг.

Пресс-служба также пояснила, что на должников будут подавать в суд, чтобы получить возмещение за предоставленные услуги — речь идет о начислении штрафов и пени. Отметили, что главная цель компании — не отключение, а информирование по долгу с последующим получением оплаты.

Отметим, в марте 2022 года Кабинет Министров Украины принял Постановление №206, которым установил мораторий на отключение, штрафы и пеню в случае возникновения задолженности за коммунальные услуги. 29 декабря 2023 года вышло другое Постановление, №1405 — оно отменило мораторий на большинстве территории Украины. Однако отмечается, что не будут наказывать за долги украинцев, чье жилье расположено в зоне активных боевых действий или на временно оккупированных территориях.

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