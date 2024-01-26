У компанії Yasno розповіли про процедуру відключення боржників від світла та газу

Українці незабаром почнуть отримувати сповіщення про заборгованість перед компанією Yasno, постачальником газу та електроенергії. Якщо вони не розрахуються з боргом протягом 10 днів, їм відключать надання послуг. Про процедуру роботи з боржниками та можливе покарання йдеться у поясненні пресслужби компанії, опублікованому на порталі «Українські новини».

Пресслужба Yasno повідомила, що станом на кінець січня 2024 року мешканці Києва та Дніпропетровської області заборгували понад 1,2 млрд грн.

Компанія запустила спеціальну процедуру, щоб отримати належні їй кошти, оскільки мораторій уряду на такі дії скасовано, починаючи з січня 2024 року.

Щоб отримати гроші за електроенергію та газ, надані споживачам, компанія діятиме за такою процедурою: боржники отримають паперові листи, в яких їм повідомляють про наявність боргу та необхідність його якнайшвидше сплатити; термін оплати боргу — 10 днів із дня отримання повідомлення; якщо кошти не буде сплачено, то працівники компанії відключать надання комунальних послуг.

Пресслужба також пояснила, що на боржників подаватимуть до суду, щоб отримати відшкодування за надані послуги — йдеться про нарахування штрафів та пені. Наголосили, що головна мета компанії — не відключення, а інформування щодо боргу з подальшим отриманням оплати.

Зазначимо, у березні 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив Постанову №206, якою встановив мораторій на відключення, штрафи та пеню у разі виникнення заборгованості за комунальні послуги. 29 грудня 2023 року вийшла інша Постанова, №1405 — вона скасувала мораторій на більшості території України. Однак наголошується, що не каратимуть за борги українців, чиє житло розташоване у зоні активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях.