Украинцам будут отключать электроенергию за долги

В Украине отменили мораторий на отключение света и начисление пени за долги.

Постановление опобликовано на сайте Кабмина от 29 декабря 2023 года №1405.

Согласно документу, мораторий на отключение от услуг, начисление пени и взыскание задолженности продолжит действовать только для территорий, на которых ведутся боевые действия и временно оккупированных Российской Федерацией, в соответствии с перечнем Минреинтеграции.

Кроме того, постановлением на оккупированных территориях запрещается начисление платы за жилищно-коммунальные услуги с даты начала по дату окончания временной оккупации.

Напомни, по состоянию на 8 января в Донецкой области из-за боевых действий и непогоды без электроснабжения 131 населенный пункт.