Лубинец отправил запрос в Красный Крест, чтобы выяснить, сообщала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76

Российская Федерация должна была сообщить о перевозке военнопленных самолетом Ил-76 Международному комитету Красного Креста. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец в эфире Радио Свобода (проект Свобода. Утро).



Омбудсмен официально обратился в МККК с этим запросом. В свою очередь Лубинец выразил сомнение, что российская сторона передала такое предупреждение.



«Момент юридический, когда проводимая транспортировка, перемещение военнопленных, изменение их места содержания, они обязаны информировать Международный комитет Красного Креста. Я потому и обратился официально, хочу получить официальный ответ от МККК, что Российская Федерация сообщала о том, что они будут перевозить тем или иным способом украинских военнопленных в этот день. Я на 99 % убежден, что никого они не информировали, потому что они никогда это не делают, как и нарушают другие нормы Женевской конвенции», — отметил он.



По его словам, украинская сторона до сих пор так и не получила официальные списки пленных, которые, как утверждает российская сторона, якобы погибли на борту самолета. В том списке, который ранее обнародовала российская пропагандистка Маргарита Симоньян, много неточностей.



«Ни один официальный орган страны-террористки не обнародовал никакой информации, не предоставил ни одной фамилии. И эти списки специально, на мой взгляд, были брошены через информационные каналы пропагандистов Российской Федерации. Потому юридически у нас никаких списков нет. Относительно анализа всех материалов, которые распространяет Российская Федерация, мы установили, что там очень много несовпадений и неточностей», — уточнил он.



Напомним, 24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета, отметим, что на борту находились украинские военнопленные, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.



В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.



Ранее мы писали, что следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.