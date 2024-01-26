РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76

Следственный комитет России опубликовал еще одно видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области. Также показаны документы трех военнопленных, которые, как утверждается, находились на борту.



«Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков», — отмечается в сообщении.



В ведомтве подчеркнули, что на отдельных частях тел погибших имеются «характерные татуировки». «Подобные символы фиксировались на телах у многих представителей украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенного в РФ полка „Азов“, ранее допрошенных следствием в рамках уголовных дел», — заявили в СК РФ.

Слідчий комітет РФ показав ще одне відео з місця аварії Іл-76. Також показано документи трьох українців, які, як стверджується, перебували на борту.



Ми перевірили дані про них в відкритих джерелах — і це дійсно військовополоненіhttps://t.co/KwHoBjPmUS pic.twitter.com/gQ3SsNq5Rr — Новини Донбасу (@novostidnua) January 26, 2024

Также там отметили, что «среди вещественных доказательств, которые уже приобщены к материалам уголовного дела, имеются документы погибших в катастрофе украинских военнослужащих, подтверждающие их личности».



На видео СК показаны документы трех граждан Украины. «Новости Донбасса» нашли этих людей в списках телеграм-канала, который собирает информацию об украинских военнопленных:

Также эти трое людей были в списке, который публиковала российская пропагандистка Маргарита Симоньян после крушения Ил-76.



Кроме того, «Новости Донбасса» нашли Евгения Гальцева и Дмитрия Крячко в списке военнопленных, который публиковала российский омбудсмен татьяна Москалькова. Также военнопленного Гальцева показывали на пропагандистском видео, снятом в российской колонии.

24 января, в Корочанском районе Белгородской области упал российский военно-транспортный самолет Ил-76. При этом Минобороны России утверждают, что якобы в самолете находились 65 пленных украинских военных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих. После крушения российская сторона показала кадры, на которых видно, что на уцелевшем фрагменте самолета есть отверстия, характерные для поражения ракетой комплекса ПВО. Также кадры работы ПВО в том районе выкладывали очевидцы.



Россияне обвиняют Украину в сбитии самолета.



В ГУР Украины Минобороны подтвердили, что 24 января действительно должен был состояться обмен пленными. Но заявление о том, что в самолете находились украинские пленные, в разведке не подтверждают.



Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что россияне играют с жизнями украинских пленных. Он призвал провести международное расследование.