Лубінець відправив запит до Червоного Хреста, щоб з`ясувати, чи повідомляла РФ про перевезення полонених в Іл-76

Російська Федерація мала б повідомити про перевезення військовополонених літаком Іл-76 Міжнародному комітету Червоного Хреста. Про це повідомив уповноважений з прав людини в Україні Дмитро Лубінець в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода. Ранок).



Омбудсмен офіційно звернувся до МКЧХ з цим запитом. Своєю чергою Лубінець висловив сумнів, що російська сторона передала таке попередження.



«Момент юридичний, коли транспортування, переміщення військовополонених, зміна їх місця утримання, вони зобов'язані інформувати Міжнародний комітет Червоного Хреста. Я тому й звернувся офіційно, хочу отримати офіційну відповідь від МКЧХ, що Російська Федерація повідомляла про те, що вони перевозитимуть тим чи іншим способом українських військовополонених цього дня. Я на 99% переконаний, що нікого вони не інформували, тому що вони ніколи цього не роблять, як і порушують інші норми Женевської конвенції», — зазначив він.



За його словами, українська сторона досі так і не отримала офіційних списків полонених, які, як стверджує російська сторона, загинули на борту літака. У списку, який раніше оприлюднила російська пропагандистка Маргарита Сімоньян, багато неточностей.



«Жоден офіційний орган країни-терористки не оприлюднив жодної інформації, не надав жодного прізвища. І ці списки спеціально, на мою думку, були кинуті через інформаційні канали пропагандистів Російської Федерації. Тому юридично у нас жодних списків немає. Щодо аналізу всіх матеріалів, які розповсюджує Російська Федерація, ми встановили, що там дуже багато розбіжностей та неточностей», — уточнив він.



Нагадаємо, 24 січня, у Корочанському районі Білгородської області впав російський військово-транспортний літак Іл-76. Росіяни звинувачують Україну в збитті літака, зазначимо, що на борту перебували українські військовополонені, шість членів екіпажу та троє супроводжуючих.



У свою чергу президент України Володимир Зеленський пізніше заявив, що росіяни грають із життями українських полонених. Він закликав провести міжнародне розслідування.



Раніше ми писали, що слідчий комітет Росії опублікував ще одне відео з місця аварії Іл-76 у Білгородській області. Також показані документи трьох військовополонених, які, як стверджують, перебували на борту.