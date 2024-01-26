Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества

26 января 2024, 21:55

Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества

В оккупированной Макеевке спустя пять дней местные жители начали получать электричество, воду и тепло в свои квартиры. Однако Червоногвардейский район все еще остается без электроснабжения, сообщают местные жители. 

В оккупационной администрации утверждает, что все насосные подключены, вода подается по графику. 

«В Донецке последнюю линию энергетики подключили несколько часов назад, пока обесточенными остаются порядка 800 абонентов по подстанции ХБК. В течение завтрашнего дня рассчитываем обеспечить их электроэнергией», — заявил представитель группировки «ДНР» Андрей Чертков.

Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.

 

ТЕГИ

Прочее
Водоснабжение
Места
Макеевка Донецк

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:55
Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества
16:53
На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности — «Энергоатом»
14:45
Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»
13:55
Захватчики закрыли Лисичанск на въезд — ОВА
11:35
Появились новые подробности удара по полигону с российскими военными под Иловайском
08:30
Российских командующих в Донецкой области заменили или уволили — ISW
23:25
Донецк, Луганск и не только: Главные события 25 января
19:48
Макеевка и Донецк по-прежнему частично без воды, света и тепла
16:57
Мариуполь хотят превратить в военную базу — Вадим Бойченко
14:48
В украинской разведке допускают, что на борту упавшего Ил-76 могли быть и люди, и ракеты
14:25
Операция войск РФ в Авдеевке: ДРГ зашла к «Царской охоте» по трубе
11:20
В оккупированном Мариуполе закрывают пункты выдачи гуманитарной помощи
09:54
Алексеево-Дружковка на Донетчине ночью подверглась российскому обстрелу
09:14
Нанесен удар по военному полигону под оккупированным Иловайском — СМИ
08:20
Ночью оккупанты атаковали Украину ударными дронами и ракетами С-300
08:00
Появились фото последствий ночных ударов по Одессе
23:43
Донецк, Луганск и не только: Главные события 24 января
22:54
Часть оккупированной Макеевки остается без света
14:05
В захваченном Старобельске проводят интернет только владельцам паспортов РФ
13:27
На обломке атаковавшей Украину ракеты обнаружили надпись по-корейски
все новости
21:55
Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества
21:06
Российский беспилотник атаковал авто гуманитарной миссии в Часов Яре
19:46
Путин заявил, что российские войска не могли сбить свой Ил-76, но «забыл», что такие случаи уже были
19:21
Главе Донецкой ОВА согласовали четырех заместителей
18:20
Крушение Ил-76: Путин выступил с обвинением в адрес Украины
18:07
Путин высказался о войне против Украины перед студентами — заговорил о жертвенности россиян
17:23
Лубинец отправил запрос в Красный Крест, чтобы выяснить, сообщала ли РФ о перевозке пленных в Ил-76
17:15
Правительство автоматически продлило до 1 марта выплаты для всех ВПЛ
16:53
На Запорожской АЭС может возникнуть новая угроза ядерной и радиационной безопасности — «Энергоатом»
16:42
РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76
16:32
Россияне обстреливают Авдеевку с помощью КАБов и дронов, ситуация с эвакуация усложнилась: Барабаш рассказал детали
16:31
Экс-руководитель Google будет производить передовые дроны для ВСУ — Forbes
15:50
В Херсонской области подросток попал под обстрел артиллерии РФ: полицейским пришлось срочно останавливать кровотечение
15:40
В компании Yasno рассказали о процедуре отключения должников от света и газа
15:23
Оккупанты ударили ракетами и артиллерией по Новогродовке и Красногоровке: есть жертвы
14:52
Украина вернула тела 77 погибших военнослужащих
14:48
«Укрзализныця» будет охранять инфраструктуру с помощью дронов
14:45
Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»
14:14
На шахтах Донетчины продолжают работать более 20 тысяч человек
13:55
Захватчики закрыли Лисичанск на въезд — ОВА
все новости
ВИДЕО
РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76 РФ показала документы трех военнопленных. Утверждается, что они были на борту Ил-76
26 января, 16:42
Подросток ранен во время российского обстрела. Фото: Полиция Херсонской области / кадр из видео В Херсонской области подросток попал под обстрел артиллерии РФ: полицейским пришлось срочно останавливать кровотечение
26 января, 15:50
В восстановленных оккупантами домах в Мариуполе имеются серьезные изъяны. Фото: ДАН Мариуполь: восстановленные оккупантами дома начинают разрушаться сразу после «ремонтов»
26 января, 14:45
Полицейский экипаж «Білі янголи» эвакуировали из Торецка Донецкой области четверых гражданских. Фото: полиция «Білі янголи» эвакуировали с Торецка четверых людей, среди них – мама с 8-летним ребенком
26 января, 12:59
Зачистка опорника оккупантов на Донецком направлении. Фото: кадр из видео ССО показали зачистку опорника на Донецком направлении — видео
26 января, 12:55
Появились новые подробности удара по полигону с российскими военными под Иловайском. Фото: кадр с видео Появились новые подробности удара по полигону с российскими военными под Иловайском
26 января, 11:35
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама