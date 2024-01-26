Часть оккупированной Макеевки все еще ждет подачи электричества

В оккупированной Макеевке спустя пять дней местные жители начали получать электричество, воду и тепло в свои квартиры. Однако Червоногвардейский район все еще остается без электроснабжения, сообщают местные жители.



В оккупационной администрации утверждает, что все насосные подключены, вода подается по графику.



«В Донецке последнюю линию энергетики подключили несколько часов назад, пока обесточенными остаются порядка 800 абонентов по подстанции ХБК. В течение завтрашнего дня рассчитываем обеспечить их электроэнергией», — заявил представитель группировки «ДНР» Андрей Чертков.

Как сообщалось, в Макеевке и Донецке горели подстанции. Оккупационные власти заявили, что причиной пожара стали обстрелы. Изначально порядка 152 тысяч бытовых потребителей остались без электроэнергии.