Частина окупованої Макіївки все ще чекає на подачу електрики

В окупованій Макіївці через п'ять днів місцеві жителі почали отримувати електрику, воду та тепло у свої квартири. Проте Червоногвардійський район все ще лишається без електропостачання, повідомляють місцеві жителі.



В окупаційній адміністрації стверджує, що всі насосні підключені, вода подається за графіком.



«У Донецьку останню лінію енергетики підключили кілька годин тому, поки знеструмленими залишаються близько 800 абонентів підстанції ХБК. Протягом завтрашнього дня розраховуємо забезпечити їхню електроенергією», — заявив представник угруповання «ДНР» Андрій Чортков.

Як повідомлялося, у Макіївці та Донецьку горіли підстанції. Окупаційна влада заявила, що причиною пожежі стали обстріли. Спочатку близько 152 тисячі побутових споживачів залишилися без електроенергії.