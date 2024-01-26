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Масове вбивство в Лимані: Що кажуть сусіди та родичі жертв

26 січня 2024, 23:06

Масове вбивство в Лимані: Що кажуть сусіди та родичі жертв

Вранці 21 січня у місті Лиман Донецької області слідчо-оперативну групу поліцейських викликала місцева мешканка через конфлікт із військовослужбовцем Національної гвардії. Через час з поліцейськими, що виїхали на виклик, зник зв'язок, і о 8 ранку на місце події приїхала інша група. Правоохоронці виявили тіла двох своїх колег із вогнепальними пораненнями та тіла двох жінок — пенсіонерки та її дочки.

За гарячими слідами правоохоронці затримали нацгвардійця за підозрою у вбивстві. Після цього в соцмережах почали поширювати чутки про причину вбивства: нібито одна із загиблих жінок торгувала самогоном (на Донеччині діє заборона на продаж алкоголю, тому деякі займаються самогоноваренням).

«Новини Донбасу» змогли поговорити із сусідами загиблих жінок. Вони версію із продажем спиртного військовому заперечують.

«Не торгували вони самогоном. Були дуже добрими, спокійними людьми. Займалися своїм… Квітами займалися, овочами торгували. У них скрізь порядок, скрізь чистота. Наклепи, що вони самогоном торгували, цього не було», — каже сусідка загиблих Тетяна.

Сусіди зазначають, що вночі не чули пострілів. А коли вранці вийшли надвір, то побачили поліцейські автомобілі. Але спочатку подумали, що правоохоронці приїхали до іншого будинку, бо нещодавно там убили жінку похилого віку. Коли дізналися про те, що сталося, то були шоковані.

Як і родичі загиблих, з якими кореспондентові «Новин Донбасу» також вдалося поговорити.

Родичі поки що перебувають у стані шоку і небагатослівні, але також спростовують чутки, які поширюють у мережі. Стверджують, що ніхто і ніколи з їхньої родини не займався продажем чи виробництвом самогону. А тим більше не зберігав наркотики чи ще щось.

Родичі кажуть: оскільки Раїса була «лежача», і їй у березні мало виповнитись 86 років, то її доглядала її 65-річна дочка Надія. Чому нацгвардієць застрелив двох жінок, вони не можуть зрозуміти. Як і те, як можна було занапастити життя собі, а також принести горе їхній родині та родинам поліцейських, яких він убив у дворі у літніх жінок.

«Дітей шкода тому, що молоді хлопці. За що? А ці люди похилого віку, що вони кому зробили?», — каже сусідка загиблих Тетяна.

Похорон провів за кілька днів. Церемонію організували військові та племінниця Надії.

Також поховали лиманських поліцейських: 20-річного Данила Куцевича та 31-річного Дмитра Каліткіна.

Щодо нацгвардійця розпочато кримінальне провадження за статтями про умисне вбивство та зазіхання на життя працівників правоохоронних органів.

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