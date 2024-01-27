Славянск: российская ракета уничтожила керамический цех, повреждены жилые дома, детский сад

Ночью Славянск был атакован российской ракетой «Искандер». полностью разрушен керамический цех. Фото: Славянская ГВА

Рано утром Славянск Донецкой области снова обстреляли. Российская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен. Об этом сегодня утром, 27 января, сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

«Пострадали близлежащие многоэтажки на улице Дарвина, детский сад, где находится социальная столовая. Выбиты окна», — сказал он.

К счастью, обошлось без жертв.

Ранее Генеральный штаб ВСУ сообщил, что в Славянске российской ракетой «Искандер» был атакован объект гражданской инфраструктуры.