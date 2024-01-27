Константиновскую громаду оккупанты обстреляли из артиллерии

За минувшие сутки территория Константиновской громады подверглась российским обстрелам. Об этом сегодня утром сообщила Константиновская городская военная администрация.

Обстрелы были в районе населенных пунктов Белая Гора, Ступочки, Николаевка, Подольское (поля и лесополосы).

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Также в Константиновской ГВА сообщили, что 25 января в 21:30 произошел обстрел из ствольной артиллерии города Константиновка, в результате чего повреждены железнодорожное полотно и контактная сеть АО «Укрзализныця».

Раненые и погибшие на месте не обнаружены, добавили в городской администрации.

Напомним, рано утром 27 января Славянск Донецкой области обстреляли. Российская ракета попала в керамический цех. Он почти полностью разрушен. Также пострадали близлежащие жилые дома и детский сад.