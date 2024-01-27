Костянтинівську громаду окупанти обстріляли з артилерії

Минулої доби територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів. Про це сьогодні вранці повідомила Костянтинівська міська військова адміністрація.

Обстріли були у районі населених пунктів Біла Гора, Ступочки, Миколаївка, Подільське (поля та лісосмуги).

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила.

Також у Костянтинівській МВА повідомили, що 25 січня о 21:30 стався обстріл зі ствольної артилерії міста Костянтинівка, внаслідок чого пошкоджено залізничне полотно та контактну мережу АТ «Укрзалізниця».

Поранених та загиблих на місці не виявлено, додали в міській адміністрації.

Нагадаємо, рано-вранці 27 січня Слов'янськ Донецької області обстріляли . Російська ракета влучила у керамічний цех. Він майже повністю зруйнований. Також постраждали прилеглі житлові будинки та дитячий садок.