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В оккупированном Мариуполе продают разрушенные квартиры за 5 миллионов российских рублей

27 января 2024, 13:29

В оккупированном Мариуполе продают разрушенные квартиры за 5 миллионов российских рублей

Дом со шпилем в Мариуполе. Фото: Википедия Дом со шпилем в Мариуполе. Фото: Википедия

В оккупированном Мариуполе появились агенты по недвижимости, в большинстве своем приехавшие из России. Они задорого продают квартиры местных жителей, вынужденных покинуть родной дом из-за вторжения России. Об этом сегодня сообщил Мариупольский городской совет.

На видео можно увидеть 3-комнатную квартиру в самом центре города, возле «Домов со шпилями». 

Отмечается, что дом пострадал от российских обстрелов. Квартира нуждается в капитальном ремонте. Там до сих пор можно увидеть вещи мариупольской семьи, которая мирно жила в собственном доме. Но им пришлось все бросить ради спасения.

В горсовете заявили, что оккупанты продают квартиру за 5 миллионов российских рублей. Захватчики уверяют, что все документы на руках.

При этом в квартире до сих пор нельзя даже включать свет, потому что возможно замыкание. Но, как уверяет риелтор, с балкона «открывается шикарный вид».

«Захватчики цинично уничтожили наш город. Теперь они продают уцелевшие квартиры и строют ипотечные дома на месте снесенных. Все с единственной целью – заработать денег. А вот то, что цена этого — тысячи убитых мирных людей, их не интересует», — заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.  

Напомним, в Мариуполе оккупанты построили первый ипотечный дом, но мариупольцам в нём квартиры не предоставляют.

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08:05
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