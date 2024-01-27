В окупованому Маріуполі продають зруйновані квартири за 5 мільйонів російських рублів

Будинок зі шпилем у Маріуполі. Фото: Вікіпедія

В окупованому Маріуполі з'явилися агенти з нерухомості, які здебільшого приїхали з Росії. Вони задорого продають квартири місцевих жителів, які змушені залишити рідний будинок через вторгнення Росії. Про це сьогодні повідомила Маріупольська міська рада.

На відео можна побачити 3-кімнатну квартиру у самому центрі міста, біля «Домів зі шпилями».

Зазначається, що будинок постраждав від російського обстрілу. Квартира потребує капітального ремонту. Там досі можна побачити речі маріупольської родини, яка мирно мешкала у власному будинку. Але їм довелося все кинути заради порятунку.

У міськраді заявили, що окупанти продають квартиру за 5 мільйонів російських карбованців. Загарбники запевняють, що усі документи на руках.

При цьому в квартирі досі не можна навіть увімкнути світло, тому що можливе замикання. Але, як запевняє ріелтор, з балкона відкривається шикарний вигляд.

«Загарбники цинічно знищили наше місто. Тепер вони продають уцілілі квартири та будують іпотечні будинки на місці знесених. Все з єдиною метою – заробити гроші. А ось те, що ціна цього – тисячі вбитих мирних людей, їх не цікавить», – заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти збудували перший іпотечний будинок, але маріупольцям у ньому квартири не надають.