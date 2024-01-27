Что Россия будет делать с шахтами Донбасса: Инвестирование или уничтожение ►

Донбасс утратил статус угольного края. Этот процесс был запущен еще в 2014 году и по сей день шахты там лишь разрушаются и закрываются. Кремлевские ставленники заявляют о восстановлении и возрождении угольной промышленности, но по факту на подконтрольной России территории Донбасса работает менее 10% шахт от довоенного количества. Что обещают группировки «ЛДНР» и их московское начальство и что происходит на самом деле? А также, с какими проблемами сталкиваются жители так называемых «новых регионов» из-за закрытия шахт? Об этом сегодня в программе «За гранью».