На шахтах Донетчины продолжают работать более 20 тысяч человек

В эфире национального телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что на угольных предприятиях Донетчины продолжают работать более 20000 людей.



«Угольная отрасль продолжает вносить значительный вклад в экономику Донецкой области. На шахтах региона работают более 20000 тысяч человек, лишь в течение прошлого года были устроены 1300 сотрудников», — рассказал глава Донецкой ОВА.



По его словам, на сегодняшний день заработная плата работников угольной промышленности Донбасса составляет от 25 000 до 75 000 грн.







Напомним, в Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских оккупантов были обесточены две шахты.