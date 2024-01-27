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Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►

27 січня 2024, 20:28

Що Росія робитиме з шахтами Донбасу: Інвестиції чи знищення ►

Донбас втратив статус вугільного краю. Цей процес був запущений ще у 2014 році і досі шахти там лише руйнуються та закриваються. Кремлівські ставленики заявляють про відновлення та відродження вугільної промисловості, але за фактом на підконтрольній Росії території Донбасу працює менше 10% шахт від довоєнної кількості. Що обіцяють угруповання «ЛДНР» та їхнє московське начальство і що відбувається насправді? А також, із якими проблемами стикаються мешканці так званих «нових регіонів» через закриття шахт? Про це сьогодні у програмі «За гранню».

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15:55
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15:25
Стратегія США не передбачає повернення захоплених територій України — ЗМІ
15:00
«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!
14:32
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