За сутки россияне ранили трех жителей в Мирнограде

За прошедшие сутки, 27 января, российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате российской атаки трое людей в Мирнограде травмированы. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 27 января россияне ранили 3 жителей Донецкой области — в Мирнограде», — написал он.



Кроме того, по словам Филашкина, удалось установить информацию о 5 человек, погибших в Нью-Йорке в результате обстрела 15 января.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1846 жителей, получили ранения – 4514 человек. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, за 26 января территория Константиновской громады подверглась российским обстрелам.