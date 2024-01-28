За добу росіяни поранили трьох мешканців у Мирнограді

Минулої доби, 27 січня, російські окупанти обстріляли Донецьку область. Внаслідок російської атаки трьох людей у Мирнограді травмовано. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«За 27 січня росіяни поранили 3 мешканців Донецької області — у Мирнограді», — написав він.



Крім того, за словами Філашкіна, вдалося встановити інформацію про 5 людей, які загинули в Нью-Йорку внаслідок обстрілу 15 січня.



З початку повномасштабної війни на Донеччині загинули 1846 жителів, отримали поранення – 4514 осіб. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, за 26 січня територія Костянтинівської громади зазнала російських обстрілів.