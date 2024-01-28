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РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: сили ППО збили 4 російські цілі

28 січня 2024, 09:53

РФ вдарила по Україні ракетами та дронами: сили ППО збили 4 російські цілі

Російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами сьогодні вночі, 28 січня. Сили протиповітряної оборони збили чотири з восьми російських безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 28 січня 2024 року ворог атакував 8-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Охтарськ — РФ), двома ракетами «Іскандер-М» по Полтавщині з РФ та трьома ЗКР С-300 по Донеччинs з тимчасово окупованої території області», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, атаковано цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури у Полтавській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Сили протиповітряної оборони знищили чотири з восьми ворожих БПЛА.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі Еспресо зазначив, що загрози для Харкова з боку російських загарбників немає. Противник не може перемістити свої війська так, щоби цього не побачили українські захисники.

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