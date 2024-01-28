Из-за обстрела в Донецкой области обесточена шахта

В Донецкой области в результате боевых действий со стороны российских оккупантов обесточена шахта. Также без электроснабжения осталось местное населения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики.



«В результате боевых действий обесточены линии и подстанция 110 кВ в Донецкой области, без напряжения осталась шахта и бытовые потребители», — говорится в сообщении.



Напомним, в эфире национального телемарафона глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин рассказал, что на угольных предприятиях Донетчины продолжают работать более 20000 людей.



«Угольная отрасль продолжает вносить значительный вклад в экономику Донецкой области. На шахтах региона работают более 20000 тысяч человек, лишь в течение прошлого года были устроены 1300 сотрудников», — рассказал глава Донецкой ОВА.