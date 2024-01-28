Через обстріл у Донецькій області знеструмлено шахту

У Донецькій області внаслідок бойових дій з боку російських окупантів знеструмлено шахту. Також без електропостачання залишилось місцеве населення. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства енергетики.



«Внаслідок бойових дій знеструмлено лінії та підстанцію 110 кВ у Донецькій області, без напруги залишилася шахта та побутові споживачі», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в ефірі національного телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін розповів, що на вугільних підприємствах Донеччини продовжують працювати понад 20000 людей.



«Вугільна галузь продовжує робити значний внесок в економіку Донецької області. На шахтах регіону працюють понад 20 000 тисяч осіб, лише протягом минулого року було влаштовано 1300 співробітників», — розповів голова Донецької ОВА.