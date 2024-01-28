Россияне атаковали Константиновку ракетами С-300: повреждено предприятие

Оккупанты обстреляли Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Российские оккупанты за минувшие сутки, 27 января, обстреляли Константиновку Донецкой области. В результате атак повреждено местное предприятие. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин и пресс-служба Константиновской городской военной администрации.



«В 01:30 произошел вражеский ракетный обстрел с ЗРК С-300, а именно нанесен 2 удара по территории промышленной зоны города, в результате чего поврежден фасад административного здания одного из предприятий. Раненые и погибшие на месте не обнаружены», — говорится в сообщении.



В ведомстве отметили, что раненые и погибшие на месте не обнаружены.



По информации Филашкина, ситуация в регионе следующая:



Под огнем Красногоровка и Константиновка Марьинской громады, окрестности Очеретинской громады. Курахово подверглось обстрелу кассетными боеприпасами. Среди ночи россияне выпустили 3 ракеты по Мирнограду — ранены 3 человека, повреждены 14 многоэтажек и детсад.



В Лиманской громаде обстреляны Торское, Ямполь и Терны. В Торецкой громаде перебита линия электропередач. В Часовоярской громаде повреждены 2 частных дома. В Северской громаде поврежден дом в Серебрянке.



«Всего за сутки россияне 6 раз обстреляли населенные пункты. С линии фронта эвакуированы 112 человек, в том числе 27 детей», — уточнил он.



Напомним, за прошедшие 27 января российские оккупанты обстреляли Донецкую область. В результате российской атаки трое людей в Мирнограде травмированы.