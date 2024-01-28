Спасатели ликвидировали пожар на Полтавщине после ракетной атаки

В Полтавской области потушили пожар после ракетного удара. Фото: Филипп Пронин

Российские военные атаковали двумя ракетами «Искандер-М» промышленный объект в Кременчугском районе Полтавской области вчера, 27 января. Сегодня утром возгорание было ликвидировано. Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Филипп Пронин.



«Враг атаковал Полтавщину ракетами. В области работала ПВО. Есть попадание в промышленный объект на территории Кременчугского района, что повлекло за собой пожар», — написал он.



По словам главы региона, более полутора сотен спасателей тушили огонь на площади более 1000 м². Привлекали около 50 единиц техники. В ликвидации пожара участвовали и специалисты из соседних областей.



Информация о пострадавших и погибших не поступала.



Напомним, российская армия в очередной раз ударила по Украине ракетами и дронами 28 января. Силы противовоздушной обороны сбили четыре из восьми российских беспилотников.