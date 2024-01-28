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Рятувальники ліквідували пожежу на Полтавщині після ракетної атаки

28 січня 2024, 12:45

Рятувальники ліквідували пожежу на Полтавщині після ракетної атаки

На Полтавщині загасили пожежу після ракетного удару. Фото: Філіп Пронін На Полтавщині загасили пожежу після ракетного удару. Фото: Філіп Пронін

Російські військові атакували двома ракетами «Іскандер-М» промисловий об'єкт у Кременчуцькому районі Полтавської області учора, 27 січня. Сьогодні вранці займання було ліквідовано. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог атакував Полтавщину ракетами. В області працювала ППО. Є влучання у промисловий об'єкт на території Кременчуцького району, що спричинило пожежу», — написав він.

За словами глави регіону, понад півтори сотні рятувальників гасили вогонь на площі понад 1000 м². Залучали близько 50 одиниць техніки. У ліквідації пожежі брали участь і фахівці з сусідніх областей.

Інформація про постраждалих та загиблих не надходила.

Нагадаємо, російська армія вкотре вдарила по Україні ракетами та дронами 28 січня. Сили протиповітряної оборони збили чотири із восьми російських безпілотників.

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