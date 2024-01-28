Россияне расширяют систему вербовки иностранных студентов в ряды ВС РФ — ЦНС

Россия вербует на войну иностранных студентов. Иллюстрация: ЦНС

В плен к ВСУ все чаще попадают иностранцы, завербованные россиянами в свою армию. Об этом сообщает Центр национального сопротивления Сил специальных операций ВСУ.



«Вокруг московских вузов , в которых учатся иностранцы, размещено немало рекламы относительно «перспектив» военной службы. Кураторы групп и российские студенты методом внушения рассказывают о финансовом обеспечении в ВС РФ, обнаружив лиц, имеющих финансовые проблемы или острую потребность в больших суммах средств. Их направляют в местные военкоматы, часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них имеющиеся средства, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. Позже их шантажируют угрозой депортации», — говорится в сообщении.



Кроме того, спецслужбы через социальные сети проводят таргетированную рекламу на таких лиц о возможности заключить контракт с МО РФ.



Как отмечают в ЦНС, подготовку иностранцев проводят на территории учебно-методического центра военно-патриотической подготовки «Авангард», его создания поддержал лично Владимир Путин для популяризации среди молодежи военной и государственной службы.



Подчеркивается, что большинство иностранцев очень слабо владеют русским языком, поэтому их приучают к жестовым командам и ключевым словам для их дальнейшей военной службы. На поле сражения их выводят российские офицеры и сержанты. После оглашения приказа и определения вариантов действий офицеры оставляют иностранцев на поле боя, а сами возвращаются на тыловые позиции, утверждают в ЦНС.



В Центре подчеркивают, что к иностранцам в российской армии традиционно пренебрежительное и небрежное отношение. Их положение сравнимо с подразделениями, сформированными из заключенных.