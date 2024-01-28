Росіяни розширюють систему вербування іноземних студентів до лав ЗС РФ — ЦНС

Росіяни вербують на війну іноземних студентів

У полон до ЗСУ дедалі частіше потрапляють іноземці, завербовані росіянами до своєї армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву Сил спеціальних операцій ЗСУ.



«Навколо московських вишів, у яких навчаються іноземці, розміщено чимало реклами щодо „перспектив“ військової служби. Куратори груп та російські студенти методом навіювання розповідають про фінансове забезпечення у ЗС РФ, виявивши осіб, які мають фінансові проблеми або гостру потребу у великих сумах коштів. Їх направляють до місцевих військкоматів, часто до таких студентів посилають осіб, які викрадають у них наявні кошти, щоб створити почуття безвиході та розпачу. Пізніше їх шантажують загрозою депортації», — йдеться у повідомленні.



Крім того, спецслужби через соціальні мережі проводять таргетовану рекламу на таких осіб про можливість укласти контракт із МО РФ.



Підготовку іноземців проводять на території навчально-методичного центру військово-патріотичної підготовки «Авангард», його створення підтримав особисто Володимир Путін для популяризації серед молоді військової та державної служби.

Наголошується, що більшість іноземців дуже слабо володіють російською мовою, тому їх привчають до жестових команд та ключових слів для їхньої подальшої військової служби. На полі битви їх виводять російські офіцери та сержанти. Після оголошення наказу та визначення варіантів дій офіцери залишають іноземців на полі бою, а самі повертаються на тилові позиції, стверджують у ЦНС.



У центрі нацсупротиву підкреслюють, що до іноземців у російській армії традиційно зневажливе та недбале ставлення. Їх становище можна порівняти з підрозділами, сформованими з ув'язнених.