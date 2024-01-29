В Свердловской области произошел крупный пожар на складе. Фото: МСЧ Свердловской области

В городе Арамиле Свердловской области РФ произошел пожар сегодня ночью, 29 января. Речь идет о возгорании производственно-складского помещения. Об этом сообщили в российских СМИ.



«Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в городе Арамиле на ул. Гарнизонной», — говорится в сообщении.





По уточненной информации, горела кровля производственно-складского здания. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью.



Из здания были эвакуированы 7 человек. Рано утром пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 800 м.кв.



Напомним, 25 января в Красноярском крае РФ произошел пожар, горел цех по производству аэролодок, огонь охватил более 1700 квадратов. Около 40 человек эвакуировано, причины возгорания неизвестны.