В Свердловской области произошел крупный пожар на складе

В городе Арамиле Свердловской области РФ произошел пожар сегодня ночью, 29 января. Речь идет о возгорании производственно-складского помещения. Об этом сообщили в российских СМИ.
«Пожарные МЧС России ликвидируют крупный пожар в городе Арамиле на ул. Гарнизонной», — говорится в сообщении.
По уточненной информации, горела кровля производственно-складского здания. Тушение пожара осложнялось сильной задымленностью.
Из здания были эвакуированы 7 человек. Рано утром пожар был локализован и полностью ликвидирован на площади 800 м.кв.
Напомним, 25 января в Красноярском крае РФ произошел пожар, горел цех по производству аэролодок, огонь охватил более 1700 квадратов. Около 40 человек эвакуировано, причины возгорания неизвестны.