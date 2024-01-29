У Свердловській області сталася пожежа на складі

У місті Арамілі Свердловської області РФ сталася пожежа сьогодні вночі, 29 січня. Йдеться про загоряння виробничо-складського приміщення. Про це повідомили у російських ЗМІ.
«Пожежні МНС Росії ліквідують велику пожежу в місті Арамілі на вул. Гарнізонна», — йдеться у повідомленні.
За уточненою інформацією, горіла покрівля виробничо-складської будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося сильною задимленістю.
З будівлі було евакуйовано 7 людей, ніхто не постраждав. Рано вранці пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано на площі 800 м.кв.
Нагадаємо, 25 січня в Красноярському краї РФ сталася пожежа, горів цех з виробництва аероладок, вогонь охопив понад 1700 квадратів. Близько 40 людей евакуйовано, причини займання невідомі.