У Свердловській області сталася пожежа на складі

У Свердловській області сталася велика пожежа на складі. Фото: МСЧ Свердловської області

У місті Арамілі Свердловської області РФ сталася пожежа сьогодні вночі, 29 січня. Йдеться про загоряння виробничо-складського приміщення. Про це повідомили у російських ЗМІ.



«Пожежні МНС Росії ліквідують велику пожежу в місті Арамілі на вул. Гарнізонна», — йдеться у повідомленні.





За уточненою інформацією, горіла покрівля виробничо-складської будівлі. Гасіння пожежі ускладнювалося сильною задимленістю.



З будівлі було евакуйовано 7 людей, ніхто не постраждав. Рано вранці пожежу було локалізовано та повністю ліквідовано на площі 800 м.кв.



Нагадаємо, 25 січня в Красноярському краї РФ сталася пожежа, горів цех з виробництва аероладок, вогонь охопив понад 1700 квадратів. Близько 40 людей евакуйовано, причини займання невідомі.