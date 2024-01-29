Еще 9 сел на Донетчине подлежат принудительной эвакуации. Фото: Вадим Филашкин

Принудительная эвакуация была объявлена в отдельных населенных пунктах Марьинской и Очеретинской громад Донецкой области. Такое решение было принято во время заседания Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук 29 января.



«Приняли решение о принудительной эвакуации из сел Марьинской территориальной громады (Антоновка, Ильинка, Зоряное, Александрополь, Желанное Второе) и Очеретинской громады (Межевое, Восход, Новоселовка Первая и Желанное)», — сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.





Глава региона напомнил, что на Донетчине объявлена обязательная эвакуация, а из прифронтовых громад — принудительная.



Напомним, начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш подчеркнул, что эвакуацию проводить пока сложно, ведь по дороге ежедневно бьют россияне.



«Это очень опасно. Дорога очень избита. Последние несколько недель они пытаются этими КАБами бить по дороге, чего раньше они не делали. Пытаются попасть по мостам, чтобы перебить логистику», — сказал начальник МВА.