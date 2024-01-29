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Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації

29 січня 2024, 14:48

Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації

Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації. Фото: Вадим Філашкін Ще 9 сіл на Донеччині підлягають примусовій евакуації. Фото: Вадим Філашкін

Примусову евакуацію було оголошено в окремих населених пунктах Мар'їнської та Очеретинської громад Донецької області. Таке рішення було ухвалено під час засідання Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах воєнного стану під головуванням віце-прем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук 29 січня.

«Прийняли рішення стосовно примусової евакуації з сіл Мар'їнської ТГ (Антонівка, Іллінка, Зоряне, Олександропіль, Желанне Друге) та Очеретинської ТГ (Межове, Восход, Новоселівка Перша та Желанне)», — повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 



Глава регіону нагадав, що на Донеччині оголошено обов'язкову евакуацію, а з прифронтових громад — примусову.

Нагадаємо, начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш підкреслив, що евакуацію проводити поки що складно, адже дорогою щодня б'ють росіяни.

«Це дуже небезпечно. Дорога дуже побита. Останні кілька тижнів вони намагаються цими кабами бити дорогою, чого раніше вони не робили. Намагаються потрапити мостами, щоб перебити логістику», — сказав начальник МВА.

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